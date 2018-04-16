Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırısının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada