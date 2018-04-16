RUSYA'DAN ABD'YE ŞİMDİYE KADARKİ EN SERT TEPKİ GELDİ
Son Dakika! Rusya Dışişleri bakan Yardımcısı "Bundan sonra Suriye'ye gerçekleştirilecek saldırılara karşılık vereceğiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.
ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırısının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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