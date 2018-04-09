Batı'nın Rusya'ya karşı tavır aldığına değinen BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "ABD, İngiltere ve Fransa yönetimi, hiçbir neden olmadan Rusya'ya yönelik cepheleşme politikasını izliyor" dedi.

Ortadoğu'daki durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Nebenzya, "ABD, İngiltere ve Fransa yönetimi, hiçbir neden olmadan ve sonuçları düşünmeden Rusya'ya yönelik cepheleşme politikasını izliyor ve diğerlerini de buna itiyor" dedi.

"UTANMADAN RUSYA'YI TEHDİT EDİYORLAR"

Rusya'ya yönelik iftira, hakaret, savaşçı söylem, şantaj, yaptırım ve güç kullanma tehditleri dahil geniş yelpazede yöntemlerin kullanıldığını söyleyen Nebenzya, "Utanmadan Rusya'yı tehdit ediyorlar. Bunu yaparken kullandıkları ton ise tüm sınırları aştı. Soğuk savaş döneminde bile selefleriniz ülkeme karşı böyle kabalığa cesaret etmezdi" ifadelerini kullandı.

BATI, SURİYE'DE KARANLIK GÜÇLERE PARA AKTARIYOR

"Dış sponsorların desteğini alan terörist ve aşırılık yanlıları yeniliyor" diyen Rus diplomat, "Hatırlatayım söz konusu olan donattığınız, finanse ettiğiniz ve meşru hükümeti değiştirmek için bu ülkeye attığınız terörist ve aşırılıkçılardır. Şimdi neden bu yenilginin, bu karanlık güçlere politik ve maddi sermaye yatıranlarda histeriye yol açtığı anlaşılıyor" diye ekledi.

Kaynak: haberinburada