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rusya'dan bir kritik açıklama daha!

RUSYA'DAN BİR KRİTİK AÇIKLAMA DAHA!

Rusya tarafından Türkiye'den domates ithalatına dair peş peşe açıklamalar geldi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 17:15
Puan Ver : Rusya'dan Bir Kritik Açıklama Daha!(10/10)10


Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu, Başbakan Dmitriy Medvedev'in gerekli evrakları bugün bile imzalama ihtimali bulunduğunu bildirdi.



Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu söyledi.



Türk gıda ürünlerine yasakların domates hariç kaldırılması için Başbakan Medvedev'in gerekli evrakları bugün bile imzalama ihtimali bulunduğunu ifade eden Dvorkoviç, "Yasaklar Türkiye'den ithal edilen sebzelere yönelik kaldırılacak. Domates bu listede olmayacak." dedi.



 



kaynak:haber7








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