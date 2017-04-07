RUSYA'DAN ÇOK ÖNEMLİ BUĞDAY AÇIKLAMASI
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich, Rusya ve Türkiye buğday sınırlamaları konusunda iki hafta içinde görüşme yapacağını açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya ve Türkiye'nin Rusya buğdayına uyguladığı kısıtlamalar hakkında iki hafta içerisinde görüşme yapmayı planladıklarını belirtti.
Gazetecilere konuşan Dvorkovich, sınırlamaların mantıklı olmadığını söyledi.
kaynak:hürriyet
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