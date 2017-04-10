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rusya'dan dikkat çeken açıklama! türkiye önlemler alıyor...

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! TÜRKİYE ÖNLEMLER ALIYOR...

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri, Türkiye'nin Suriye ile olan sınırını güçlendirmek için önemli önlemler aldığını söyledi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:16
Puan Ver : Rusya'dan Dikkat Çeken Açıklama! Türkiye Önlemler Alıyor...(5/10)6


Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dmitriy Feoktistov, Ankaranın Türkiye-Suriye sınır hattını takviye ettiğini, Moskovanın bu faaliyetleri takip ettiğini kaydetti.



Feoktistov, Rus haber ajansı RİAya yaptığı açıklamada  Türkiye, malların ve yüklerin taşıdığı Suriye ile Türkiye sınır hattını önemli ölçüde güçlendirdi, biz bunu takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye, yabancı teröristlerin sınırı geçmesini önlemek amacıyla ciddi tedbirleri almış bulunuyor şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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