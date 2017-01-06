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Rusya'dan Dünyada Bir İlk: Uzaya Köfte Servisi
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rusya'dan dünyada bir ilk: uzaya köfte servisi

RUSYA'DAN DÜNYADA BİR İLK: UZAYA KÖFTE SERVİSİ

Bu zamana kadar dünyadan uzaya birçok varlık seyahat etti fakat Uzaya Köfte servisini eminim ilk kez duyacaksınız.

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:43
Puan Ver : Rusya'dan Dünyada Bir İlk: Uzaya Köfte Servisi(10/10)9


Bu zamana kadar dünyadan uzaya birçok varlık seyahat etti fakat Uzaya Köfte servisini eminim ilk kez duyacaksınız.



Rusya ve ABD'nin uzay yarışına girmesinin ardından uzaya birçok canlı cansız varlık gönderildi. İnsan, maymun, köpek gibi canlı varlıkların yanı sıra kuzu pirzolaya kadar varan birçok cansız varlık da uzaya gönderildi. Bir çılgınlık halini alan bu nesne gönderiminde yeni bir rekor denenerek Uzaya Köfte gönderilmesinde karar kılındı. Kısacası siz uzaya köfte servis ediliyor ya da köfte fırlatılıyor da diyebilirsiniz.



Uzay alanında yaptığı ilkler ve çalışmalarla göz dolduran Rusların bu sefer ki amacı astronot köfteyi uzaya fırlatarak dünya dışındaki bu güzel lezzeti kimseden mahrum bırakmayacak (tabii bulan olursa)

Sputnik'in haberine göre Rusya'nın batısındaki Kostroma kentinde, yeni yıl kutlamaları kapsamında dünyada bir ilk olarak uzaya kotlet (köfte) fırlatılacak. Kent yönetimi, böylece Guiness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi planlıyor. Daha önce kuzu pirzolayla tanışan uzay ilk kez köfteyle tanışmış olacak.



 Kostroma kenti yönetimi yeni yıl kutlamaları çerçevesinde Rus mutfağının en yaygın lezzetlerinden köftenin 2 Aralık'ta uzaya göndermesi planlanıyor.



 Dünyada bir ilk olacak bu olayla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek istediklerini belirten Kostroma Kültür Dairesi Başkanı Tatyana Gaçina, “Bu eşşiz bir olay. Guiness Rekorlar Kitabı'ndan yetkililer Kostroma'ya gelecek” ifadelerini kullandı.



Gaçina ayrıca köfte fırlatma işleminin kente yerli ve yabancı çok sayıda turisti çekeceği görüşünde. Bu duruma aslında bir yandan ticari gözle de bakılıyor. Ayrıca Köftelerin tazeliğinin koruyacağı belirtilirken öte yandan köftelerin kat edecekleri uzun yolculuk sırasında bozulabileceği yönündeki merak da giderildi. Köftelerin stratosfere girmelerinin ardından kendiliğinden donacağı belirtildi. Yani atmosfere bırakınca köfteler kendi kendini korumaya alacak ve bu konuda pek masrafa girilmeyecek.



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