RUSYA'DAN FLAŞ DOMATES AÇIKLAMASI
Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Moskova ile Ankara'nın Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatına yönelik özel görüşmeler yapılacağını açıkladı
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya-Çin Expo fuarı çerçevesinde Sputnik'e konuşan Gruzdev "Domatesler iki ülkenin lideri tarafından daha önce özel bir konu olarak ele alınmıştı. Bu konuda ekonomik koşullar ve Rus üreticilerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.
kaynak:milliyet
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