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rusya'dan flaş domates açıklaması

RUSYA'DAN FLAŞ DOMATES AÇIKLAMASI

Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Moskova ile Ankara'nın Türkiye'den Rusya'ya domates sevkiyatına yönelik özel görüşmeler yapılacağını açıkladı

Tarih : 15 Haziran 2017, 12:07
Puan Ver : Rusya'dan Flaş Domates Açıklaması(6/10)6


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Rusya-Çin Expo fuarı çerçevesinde Sputnik'e konuşan Gruzdev "Domatesler iki ülkenin lideri tarafından daha önce özel bir konu olarak ele alınmıştı. Bu konuda ekonomik koşullar ve Rus üreticilerin çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Rusya  Dan  Flaş  Domates  Açıklaması    haber

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