

Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy "(Oylamanın) bu yıl olacağını ummuştuk. Fakat Duma'nın son oturumu 21 Aralık'ta düzenlenecek. Fakat bu zamana yetiştiremeyeceğiz" dedi.







Zavalnıy şu ifadeleri de kullandı: "Bu nedenle oylamanın ocakta gerçekleşmesini bekliyorum. Duma'nın ilk oturumu 9 Ocak'ta düzenlenecek. Anlaşma henüz Duma'nın onayına sunulmadı."







Türk Akımı'na ilişkin anlaşma Rusya ve Türkiye hükümetleri tarafından 10 Ekim'de imzalanmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.







kaynak:sabah