RUSYA'DAN İNGİLTERE VE ABD'YE: GÖRGÜSÜZLER, ÇOCUK OYUNU OYNUYORLAR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov'un kullandığı ifadeler alışılmışın oldukça dışındaydı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Batılı ülkelerle yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.
"SOĞUK SAVAŞIN BİLE KURALLARI VARDI"
İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı ile ilgili olarak sular iyice ısınmışken Lavrov'un kullandığı ifadeler dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov.
Soğuk Savaş dönemi benzetmeleriyle alakalı konuşan Lavrov, "Soğuk Savaş'ta en azından bazı kurallar vardı. İngiltere ve ABD tüm görgü kurallarını bıraktı." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUK OYUNLARI OYNUYORLAR"
"Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor" diyen Lavrov, tansiyonun nereye kadar tırmanacağı konusunun kendilerine bağlı olmadığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kuş Yuvadan Uçuyor! Menajeri Resmi Teklifleri Açıkladı
- Galatasaray, Skorbord Krizine Noktayı Koydu: Çalışanları Uyardık
- Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder Ve Cüneyt Çakır Heyecanı Başlıyor
- Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek
- Dünya Kupası Elçisi, Trabzonspor Maçı Sonrası Galatasaraylı Taraftarları Coşturdu
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar