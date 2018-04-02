Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov'un kullandığı ifadeler alışılmışın oldukça dışındaydı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Batılı ülkelerle yaşadığı gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SOĞUK SAVAŞIN BİLE KURALLARI VARDI"

İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı ile ilgili olarak sular iyice ısınmışken Lavrov'un kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov.

Soğuk Savaş dönemi benzetmeleriyle alakalı konuşan Lavrov, "Soğuk Savaş'ta en azından bazı kurallar vardı. İngiltere ve ABD tüm görgü kurallarını bıraktı." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK OYUNLARI OYNUYORLAR"

"Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor" diyen Lavrov, tansiyonun nereye kadar tırmanacağı konusunun kendilerine bağlı olmadığını belirtti.

Kaynak: haberinburada