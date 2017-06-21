RUSYA'DAN NATO'YA YANIT GELDİ!
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemlerine karşılık açıklama yaptı
Geçtiğimiz saatlerde Reuters'ın Rus haber ajansı TASS'tan aktardığı habere göre, Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait bir uçak, Rusya Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa yaklaşmaya çalışmıştı.
Bakan Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.
kaynak:habertürk
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