Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

ZAHAROVA: BASKILARA BOYUN EĞEREK BÜYÜK HATA YAPTILAR

Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski bir Rus ajanın İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi. Rus Dışişleri bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

SORUMLU DAVRANDILAR

Zaharova, çeşitli ortaklıklar konusunda Brüksel ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."

Kaynak: haberinburada