RUSYA'DAN ÖVGÜ DOLU TÜRKİYE MESAJI: SORUMLU DAVRANDILAR
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.
ZAHAROVA: BASKILARA BOYUN EĞEREK BÜYÜK HATA YAPTILAR
Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski bir Rus ajanın İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi. Rus Dışişleri bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.
SORUMLU DAVRANDILAR
Zaharova, çeşitli ortaklıklar konusunda Brüksel ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
- Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi
- Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
- Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
- İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
- İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
- 68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
- Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
- Uzay İstasyonu Ne Zaman Dünya'ya Düşecek?
Bu Haberle İlgili Yorumlar