Rus Uçakları Sscb'den Sonra İlk Kez Abd'ye Askeri Uçuş Gerçekleştirdi
Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi
Suudi Arabistan'dan Güneş Enerjisine 200 Milyar Dolarlık Yatırım
İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Abd Öncülüğündeki Koalisyondan İtiraf: En Az 855 Sivil Öldürdük
Tek Bir Patlıcan Çaldı, 9 Yıl Sonra Aklandı
Mehmetçik 7 Teröristi Böyle Öldürdü: Anlatmaya Gerek Yok, Görüyorsunuz
Plastik Oyuncakların İçi Ölümcül Bakterilerle Dolu
Nüfus Sayımında Sorulacak Soru Tartışma Yarattı
İstanbul Tabelalarına Yeni Havalimanı Güncellemesi
Bakan Yılmaz'dan Müjde! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Spor Otomobil Sahil Yolunu Birbirine Katmıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı
Rusya, Dünya Kupası Öncesi Fiyat Yükselten Otellere Ceza Yağdırdı
İstanbul'da Konut Fiyatları Düşüşe Geçti
Anadolu Farm'ın Kurucusu Tutuklandı
Kocası Katletmişti! Gül Gülizar'ın Tabutunu Kadınlar Omuzladı
Koca Şehir Bir Oldu, Şehidi İçin Saf Tuttu
Türk Sporun Genç Yıldızı, Artık Havalimanında Yatıp Kalkıyor
Galatasaray'dan Futbolculara Trabzonspor Maçı Öncesi Doping

Rusya'dan Rumları çıldırtan haber! Bayrakları değiştirdi

RUSYA'DAN RUMLARI ÇILDIRTAN HABER! BAYRAKLARI DEĞİŞTİRDİ

Russia Today televizyonu Rus diplomatları sınır dışı eden devletlerin listesini yayınladığı haberde Kıbrıs Rum yönetiminin karşısına KKTC bayrağı yerleştirdi. Rumlar habere isyan etti.

Tarih : 28 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi(10/10)6

Rusya'nın devlet destekli televizyon ağı RT (Russia Today), çifte Rus ajan ve kızının İngiltere'de zehirlenmesiyle başlayan Moskova ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, "Rus diplomatlarını sınırdışı etmeyen" ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde Kıbrıs Rum yönetimi yerine KKTC bayrağını ekrana verdi. Haber internet üzerinden de yayınlandı.

PROTESTO MESAJLARI GÖNDERDİLER

Kıbrıs'ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlılar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlılara, özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, sehven yapılan hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.

"BAYRAK KASITLI YAYINLANDI"

İngiltere'de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu 'Lobby for Cyprus' üyeleri, tweeter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, "Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Dan  Rumları  Çıldırtan  Haber  Bayrakları  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER