RUSYA'DAN SURİYE'DE İÇ SAVAŞ BİTMİŞTİR AÇIKLAMASI
Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye'de iç savaşın bittiğini bildirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Rudskoy, konuşmasında Suriye'deki iç savaşın bittiğini belirterek, "4 Mayıs 2017 tarihinde Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla imzalanan Suriye'de çatışmasız bölgeler planı meyvelerini verdi. Suriye sathının büyük bölümünde savaş durdu. Dolayısıyla Suriye'de iç savaşın fiilen sona erdiğini ilan edebiliriz" ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar