RUSYA'DAN SÜRPRİZ İSRAİL HAMLESİ
Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası yaşanan kriz ABD'nin askeri müdahalesi noktasına ilerlerken, Rusya beklenmedik bir ‘İsrail hamlesi' yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1980 yılından bu yana ilk kez, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Moskova'daki siyasi gözlemciler, Rusya'nın attığı bu adımı, “ABD'nin olası Suriye operasyonundan İsrail'i çıkarma girişimi” olarak değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, “İsrail-Filistin barış süreci uzun zamandan beri tıkanmış durumda olduğundan bölge güvenliği için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Biz, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak görmeye hazırız. Batı Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.
kaynak:hürriyet
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