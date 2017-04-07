Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

rusya'dan sürpriz israil hamlesi

RUSYA'DAN SÜRPRİZ İSRAİL HAMLESİ

Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası yaşanan kriz ABD'nin askeri müdahalesi noktasına ilerlerken, Rusya beklenmedik bir ‘İsrail hamlesi' yaptı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:06
Puan Ver : Rusya'dan Sürpriz İsrail Hamlesi(7/10)8


Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1980 yılından bu yana ilk kez, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Moskova'daki siyasi gözlemciler, Rusya'nın attığı bu adımı, “ABD'nin olası Suriye operasyonundan İsrail'i çıkarma girişimi” olarak değerlendirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, “İsrail-Filistin barış süreci uzun zamandan beri tıkanmış durumda olduğundan bölge güvenliği için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Biz, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak görmeye hazırız. Batı Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Rusya  Dan  Sürpriz  İsrail  Hamlesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER