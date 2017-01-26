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rusya'dan trump'a cevap!

RUSYA'DAN TRUMP'A CEVAP!

ABD'nin Suriye'de güvenli bölge açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli" denildi.

Tarih : 26 Ocak 2017, 15:41
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ABC kanalından David Muir'e ilk mülakatını veren ABD Başkanı Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." diye konuşmuştu.



KREMLİN'DEN YANIT GELDİ



Rusya'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Kremlin "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.



 



kaynak:sabah








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