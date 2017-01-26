RUSYA'DAN TRUMP'A CEVAP!
ABD'nin Suriye'de güvenli bölge açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "ABD güvenli bölge oluşturmadan sonuçlarını düşünmeli" denildi.
ABC kanalından David Muir'e ilk mülakatını veren ABD Başkanı Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa ülkelerine alınmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmalıydık. Öyle yapmış olsaydık (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." diye konuşmuştu.
KREMLİN'DEN YANIT GELDİ
Rusya'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi. Kremlin "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar