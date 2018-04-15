RUSYA'NIN ABD TASARISI BM'DE VETO EDİLDİ, SADECE İKİ ÜLKE DESTEKLEDİ!
Rusya'nın ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısına 9 ülke onay vermeyince BMGK'da kabul edilmedi. Tasarıya sadece Çin ve Bolivya destek verdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınamasını talep ettiği karar tasarısı, 9 ülkenin desteğini alamadığı i çin reddedildi.
9 ÜLKENİN DESTEĞİNİ ALAMADIĞI İ ÇİN KABUL EDİLMEDİ
BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, "ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği" gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.
Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı i çin kabul edilmedi.
TASARIYA SADECE ÇİN VE BOLİVYA DESTEK VERDİ
Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı. Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesi ise çekimser kaldı.
Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmasını talep ediyordu.
15 ÜLKEDEN 9'UNUN DESTEĞİNİ ALMASI GEREKİYORDU
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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