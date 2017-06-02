RUSYA'NIN AVRUPA'DAKİ KALESİ KORKU SAÇIYOR
Rus topraklarıyla kara sınırı bulunmayan Kaliningrad'a nükleer füze yığan Rusya'nın hamlesi, çevredeki ülkelerde kökten değişikliklere yol açtı. İsveç zorunlu askerliği geri getirdi, Polonya gönüllülerden oluşan yeni bir ordu kuruyor.
Rusya uluslararası diplomatik arenanın merkezinde kalmaya devam ediyor. Ülke, bir yandan Avrupa Birliği ve ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanırken, diğer yandan da yayılmacı politikaları Doğu Avrupa'da endişeye neden oluyor: Bu durumsa İsveç ve Polonya gibi ülkeleri güvenlik harcamalarını arttırmak gibi çeşitli önlemler almaya itiyor.
Bu korku ve endişelerin gerçekle bir alakası olup olmadığı tartışılırken, bir çok ülke askeri harcamalarını arttırarak NATO güçleriyle tatbikatlara başladı. Halihazırda dört bine yakın NATO askeri, Polonya'nın Szczecin limanında tatbikat yapıyor. Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.
kaynak:milliyet
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