RUSYA'NIN DOĞUSUNDA 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası yakınlarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ust-Kamatsky'nin 78 kilometre kuzeydoğusundaki depremin Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
kaynak:habertürk
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