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rusya'nın doğusunda 7.0 büyüklüğünde deprem

RUSYA'NIN DOĞUSUNDA 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası yakınlarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tarih : 29 Mart 2017, 09:10
Puan Ver : Rusya'nın Doğusunda 7.0 Büyüklüğünde Deprem(8/10)8


 Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ust-Kamatsky'nin 78 kilometre kuzeydoğusundaki depremin Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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