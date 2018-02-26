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Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi

RUSYA'NIN SURİYE'YE GÖNDERDİĞİ SU-57 SAVAŞ UÇAKLARI UYDUDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 'hayalet uçak' olarak bilinen yeni Su-57 askeri uçakları, İsrail ordusu tarafından görüntülendi. Ordu, çekilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 23:30
Puan Ver : Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi(5/10)1

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 'hayalet uçak' olarak bilinen yeni Su-57 askeri uçaklarına ilişkin İsrail ordusu tarafından çekilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

İSRAİL UYDUSU GÖRÜNTÜLEDİ

Haaretz'in haberine göre; İsrail uydusu, Rusya tarafından yeni üretilen ve kısa süre önce sessiz sedasız Suriye'ye gönderilen Su-57 model savaş uçaklarını görüntüledi.

SURİYE, DENEME SAHASI OLACAK

Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülenen savaş uçakları için Suriye'deki iç savaşın bir 'deneme sahası' olacağı ifade edildi.

Rusya birkaç gün önce 'model' ismi vermeden, Suriye'deki hava güçlerine birkaç uçağın daha eklendiğini duyurmuştu.

KULLANILIP KULLANILMAYACAĞI BELİRSİZ

Haaretz gazetesi, Rusya'nın sözkonusu uçakları saldırılar için kullanıp kullanmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla aynı seviyede olduğu bilinen Su-57 savaş uçakları daha önce hiç kullanılmamıştı.

İLK UÇUŞUNU 2010'DA YAPTI

Radara yakalanma riski düşük olduğu için 'hayalet' olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri'nde hizmete girmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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