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rusya'ya ab yaptırımları uzatıldı

RUSYA'YA AB YAPTIRIMLARI UZATILDI

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 11:51
Puan Ver : Rusya'ya Ab Yaptırımları Uzatıldı(9/10)11


Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.



AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulamakta olduğu sınırlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2018'e kadar uzatıldığı bildirildi.



Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.



AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. Hiçbir AB vatandaşı veya AB şirketi, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansman sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Rusya  Ya  Ab  Yaptırımları  Uzatıldı    haber

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