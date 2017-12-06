Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.

KARAR LOZAN'DA AÇIKLANDI

İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.

"TEMİZ" SPORCULAR, BAĞIMSIZ OLARAK KATILABİLECEK

Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.

İSİMLERİ "RUSYA'DAN KATILAN OLİMPİK ATLET" OLACAK

Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.

Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyeliği de elinden alındı.

RUSYA 15 MİLYON DOLAR BORÇLU ÇIKTI

Rusya'nın, doping soruşturmasıyla ilgili yapılan tüm harcamaları tazmin etmesine ve Bağımsız Test Kurumu'nun kurulmasına katkıda bulunmasına karar verildi. Toplam tazminat miktarı 15 milyon dolar olarak açıklandı.

"KARAR, TARAFSIZ ŞEKİLDE ALINDI

​IOC Komisyon Başkanı Samuel Schmid, kararın Rusya dopingle mücadele laboratuvarının eski direktörü Grigoriy Rodçenkov'un ifadelerine değil, "tarafsız nitelikli ifadelere, bilimsel kanıtlara ve yazışmalara" dayandırıldığını açıkladı. IOC İcra Komitesi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Schmid, Rusya'yı 'anti doping kuralları ve genel olarak dopingle mücadele sisteminin sistematik manipülasyonu' ile suçladı.

Kaynak: haberinburada