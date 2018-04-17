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Rusya'ya ihracatta kasaya 35,2 milyon dolar kasaya girdi

RUSYA'YA İHRACATTA KASAYA 35,2 MİLYON DOLAR KASAYA GİRDİ

Türkiye'den 2018'in Ocak-Mart döneminde Rusya'ya 45 bin 973 ton yaş meyve ihraç edilerek karşılığında 35,2 milyon dolar gelir elde edildi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Rusya'ya İhracatta Kasaya 35,2 Milyon Dolar Kasaya Girdi(5/10)1

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden alınan verilere göre, iki ülke arasında yaşanan çeşitli kısıtlamalar dolayısıyla Rusya Federasyonu'na geçen yılın ilk çeyreğinde elma, nar, çilek, armut, üzüm ve erik ihracatı gerçekleştirilemedi. Türkiye'den 2018'in Ocak-Mart döneminde Rusya'ya 45 bin 973 ton yaş meyve ihraç edilerek karşılığında 35,2 milyon dolar gelir elde edildi.

KALEM KALEM İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER

Söz konusu ülkeye bu yılın aynı döneminde 22 bin 624 ton elma ihraç edilerek 17 milyon 187 bin 555 dolar, 16 bin 485 ton da nar ihraç edilerek 12 milyon 94 bin 758 dolar gelir sağlandı. Yılın ilk üç ayında Rusya'ya yapılan 2 bin 411 ton armut ihracatından 1 milyon 582 bin 540 dolar, 816 ton çilek ihracatından 1 milyon 620 bin 778 dolar, 981 ton üzüm ihracatından 975 bin 185 dolar, 22 ton erik ihracatından da 21 bin 400 dolar kazanç elde edildi. Bu dönemde ayrıca Rusya'ya 1 milyon 460 bin 378 dolarlık ayva ile diğer taze meyve türlerinde 313 bin 269 dolarlık ihracat yapıldı.

3 BİN 400 TON YAŞ MEYVE İHRAÇ EDİLDİ

Doğu Karadeniz'den de aynı tarihler arasında Rusya'ya 3 bin 398 ton yaş meyve ihraç edilerek, karşılığında da 2 milyon 531 bin 781 dolar kazanıldı. Bölgeden yapılan ihracatta geçen yılın aynı döneminde ihraç edilmeyen elmadan 1 milyon 723 bin 975 dolar, nardan da 22 bin 149 dolar gelir elde edildi.

Aynı dönemde bölgeden Rusya'ya 115 bin 45 dolarlık üzüm, 187 bin 998 dolarlık armut ile 206 bin 496 dolarlık çilek, 267 bin 577 dolarlık ayva ile 8 bin 543 dolarlık diğer taze meyve türleri ihraç edildi.

"RUSYA'YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den Rusya'ya 2018'in ocak-mart döneminde ihraç edilen yaş meyve ürünlerinin geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Rusya Federasyonu'nun sektörün önde gelen pazarı olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, Rusya'ya ihraç edilen ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracattan beklentinin daha da yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk ürünlerinin en doğal ve taze haliyle Rusya Federasyonu'na sunulabilmesi ve lojistik açısından hızlı teslimatımız nedeniyle Rus tüketicileri daha çok Türk ürünlerini tercih ediyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bundan sonra Türk ürünlerinin ihracatının daha üst noktalara ulaşacağını umuyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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