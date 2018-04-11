Son dakika! ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve akıllı füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye askeri müdahale seçenekleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor." diyerek açık açık tehdit etti.

"HAZIR OL RUSYA, FÜZELERİMİZ GELİYOR"

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor.

PUTİN'E ÇAĞRI: HAYVANLA ORTAK OLMAMALISIN

Trump, "Halkını gazla öldüren ve bundan zevk duyan bir hayvanla ortak olmamalısın." diyerek Putin'e çağrıda bulundu.

RUSYA, FÜZELERİ "VURURUZ" DEMİŞTİ

Bugün günün ilk saatlerinde Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi, Suriye'ye yapılacak bir Amerikan saldırısında Rusya'nın ABD füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı yerleri vuracağını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise Rus Büyükelçisi'nin bu sözüyle ilgili yorum yapmamıştı.

Kaynak: haberinburada