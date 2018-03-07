Rusya'nın ülkeye ihanetle suçladığı eski Ruj ajanı İngiltere'de bilinmeyen bir madde ile zehirlenip hayat mücadelesi verirken, güzelliğiyle meşhur eski Rus ajanı Anna Chapman tatil fotoğraflarını yayınladı.

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal yaşam mücadelesi verirken, döneme damgasını vuran bir diğer eski Rus ajanı Anna Chapman, nam-ı diğer "Kızıl Ajan" sosyal medya hesabından Tayland'da yaptığı tatilin fotoğraflarını yayınladı.

İHANETLE SUÇLANDI, ZEHİRLENDİ

İngiltere'de Moskova tarafından ihanetle suçlanan eski Rus ajanı Sergey Skripal, hafta sonu bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi. Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilinci kapalı halde bulunan Skripal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eski ajanın ve yanında bulunan 33 yaşındaki kadının durumunUN ise kritik olduğu belirtildi.

AJANLARIN BİLGİLERİNİ İNGİLİZLERE SATMIŞTI

Sergey Skripal, Rusya Askeri İstihbarat Servisi GRU'da albaydı. 2004'te Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Eski ajan, onlarca Rus ajanın kimliğini para karşılığı İngiliz Gizli Servisi MI6'e vermekle suçlanarak, 2006'da gizlice yargılandı ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sergey Skripal, 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından affedildi. Ardından ABD' de tutulan 10 Rus ajan karşılığında takas edildi.

RUSYA, KIZIL AJANI TAKASLA ALMIŞTI

Soğuk savaş dönemini aratmayan ve Avusturya Havalimanı'nda gerçekleşen casus takasında Rusya'nın Skripal karşılığında aldığı 10 kişi arasında Anna Chapman da vardı.

MİLYONER OLDU GEZİYOR

Skripal, İngiltere'de gözlerden uzak bir hayat sürerken, Kızıl Ajan, kurduğu kozmetik markası ve yaptığı televizyon şovlarıyla adından sıkça söz ettirip milyoner oldu. 36 yaşındaki eski ajan, dünya Skripal'in zehirlenmesini tartışırken, Tayland'ın Phukat adasındaki tatilinden paylaştığı gönderilerle gündem oldu.

Kaynak: haberinburada