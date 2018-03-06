Rusya'dan sonra sıradaki Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası'ndaki maçlara ev sahipliği yapacak statlarda çalışmalar sürüyor. Dev turnuva için bir çok stadyum inşaatının yapıldığı Körfez ülkesinde, en gözde statlardan bir tanesi de Al Khor kentindeki Al Bayt Stadyumu olacak.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI TÜRKİYE'DEN GİDECEK

Katar'ın Peninsula gazetesinin haberine göre bu stadyumda Türkiye'nin de katkısı bulunacak. Başkent Doha'nın 40 kilometre kuzeyinde yapılan Al Bayt Stadyumu'nun dış cephe kaplamaları Türkiye'den gidecek. 60 bin seyirci kapasiteli stadın PTFE malzemesinden olan yan dış kaplamaları Türkiye'de uygun boyutlarda kesilecek ve stadyuma uygun hazır hale getirilecek.

Stadyum inşaatlarında revaçta bir malzeme olan PTFE'nin, en kaliteli plastik alaşımlarından olduğu ifade ediliyor. Bayern Münih'in Allianz Arena Stadı ve Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda da son dönemde bu malzeme kullanılmıştı.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada