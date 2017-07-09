Işıltılı geceleri, gökdelenleri ve lüks yaşantısıyla rüya şehrini andıran Dubai'nin bir de gözlerden ırak karanlık yüzü var.

KÖLELİK SİTEMİ HAKİM

İşçi haklarının neredeyse hiçe sayıldığı Dubai'de çalışanlar kendi rızalarıyla işten çıkamyor veya iş değiştiremiyor. Tam anlamıyla kölelik sitemi hakim.

PATRONUNDAN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLAMAYA KALKTI

Ayrıca yabancı işçiler özllikle de kadın yabancı işçiler sık sık cinsel istismara maruz kalıyor. Hatta Filipinli bir kadın işçi patronundan kaçmak balkondan kendisini atmaya kalkmış, yaşanan olay dünyada gündem olmuştu.

Kaynak: haberinburada