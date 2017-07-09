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Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
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Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor

RÜYALAR ŞEHRİ DUBAİ'NİN IŞILTILI YÜZÜNÜN ARKASINDA KÖLELİK SİSTEMİ YATIYOR

Işıltılı düşlerin şehri Dubai'nin karanlık yüzü görenleri dehşete düşürüyor. Rüyalar şehrinin perde arkasında tam anlamıyla kölelik zulmü hüküm sürüyor.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor(6/10)2

Işıltılı geceleri, gökdelenleri ve lüks yaşantısıyla rüya şehrini andıran Dubai'nin bir de gözlerden ırak karanlık yüzü var.

KÖLELİK SİTEMİ HAKİM

İşçi haklarının neredeyse hiçe sayıldığı Dubai'de çalışanlar kendi rızalarıyla işten çıkamyor veya iş değiştiremiyor. Tam anlamıyla kölelik sitemi hakim.

PATRONUNDAN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLAMAYA KALKTI

Ayrıca yabancı işçiler özllikle de kadın yabancı işçiler sık sık cinsel istismara maruz kalıyor. Hatta Filipinli bir kadın işçi patronundan kaçmak balkondan kendisini atmaya kalkmış, yaşanan olay dünyada gündem olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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