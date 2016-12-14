RÜZGAR ÇETİN YENİDEN YARGILANACAK
Trafik kazasında polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasına karar verildi
İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.
kaynak:habertürk
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