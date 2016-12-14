Trafik kazasında polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasına karar verildi



İstinaf Mahkemesi, yaptığı trafik kazasında bir polis memurunun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Rüzgar Çetin'in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.







kaynak:habertürk