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rüzgar erkoçlar: defalarca aldatıldım!

RÜZGAR ERKOÇLAR: DEFALARCA ALDATILDIM!

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, canlı yayında özel hayatıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Tarih : 05 Ocak 2017, 14:40
Puan Ver : Rüzgar Erkoçlar: Defalarca Aldatıldım!(9/10)10


Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.



Dir dizi ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.



Daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Rüzgar  Erkoçlar  Defalarca  Aldatıldım    haber

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