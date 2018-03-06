RÜZGAR KULÜBEYİ BEŞİK GİBİ SALLADI, ÖZEL GÜVENLİKÇİ ZOR ANLAR YAŞADI
Ankara'da içinde özel güvenlik personelinin bulunduğu kulübe, şiddetli rüzgar dolayısıyla olduğu yerde sallandı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara'da şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yol üzerinde bulunan prefabrik kulübe olduğu yerde sallandı. Özel güvenlikçi ise devrilmek üzere olan kulübenin penceresinden kendisini dışarıya atarak kurtardı.
ZOR ANLAR YAŞADI
Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde iki gün önce ilginç bir görüntü güvenlik kamerasına yansıdı. Etkili olan rüzgar dolayısıyla, bir sitenin girişinde görevli özel güvenlikçi zor anlar yaşadı.
KULÜBEYİ TUTMAYA ÇALIŞTI
Rüzgarın etkisiyle kulübe bulunduğu yerde sallanmaya başladı. Bu sırada devrilmek üzere olan kulübe içerisinde bulunan özel güvenlikçi bir süre kulübe içerisinde bekledi. Ancak daha sonra özel güvenlikçi kendisini kulübenin penceresinden dışarıya attı. Özel güvenlikçi ardından eliyle devrilmemesi için kulübeyi bulunduğu yerde tutmaya çalıştı.
Kaynak: haberinburada
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