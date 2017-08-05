İstanbul sıcaktan kavrulurken Aydın'da şiddetli sağanak ve rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddeti hayatı olumsuz etkiledi.

AĞAÇ VE AYDINLATMA DİREĞİ MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Mimar Sinan Mahallesinden, Ata Mahallesine yolcu taşıyan Basri Yaman idaresindeki 09 M 0035 plakalı 3 nolu Özel Şehiriçi Minibüsü Aydın Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolcu almak için durağa yanaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayan orta refüjdeki çınar ağacı bir anda şehiriçi minibüsünün üstüne devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

"MİNİBÜSTE YOLCU VARDI, ALLAH'TAN CAN KAYBI OLMADI"

Şehiriçi minibüs sürücüsü Basri Yaman, aracı durağa yanaştırdıktan hemen sonra büyük bir gürültü ile ağacın arabanın üstüne devrildiğini belirterek, "Durağa yanaştım, yolcu var mı diye baktım. Tam hareket edeceğim vakit bir rüzgar, bir gürültü, küt diye arabanın üstünde bir ses, bir baktım aynadan ağaçla direği gördüm. 4-5 tane yolcu vardı. Allah'tan çok fazla yolcu yoktu. Bir anda bir kalabalık, karışıklık oldu. Daha sonra yolculara bu araba gidemez dedim ve ücretlerini geri iade ettim" dedi.

Olay sonrası Adnan Menderes Bulvarı tek taraflı trafiğe kapatılırken, ekipler yolun açılması için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: haberinburada