RYAN BABEL HAREKATI HESAPLARI KARIŞTIRDI
Hollanda ekibi Ajax, 25 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösteren Beşiktaşlı Ryan Babel için harekete geçti.
Kara Kartal'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel, geçen sezon elde edilen lig şampiyonluğuna önemli katkı sağlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 25 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
Fanatik'in haberine göre; tecrübeli isme, başarılı futbolu sonrasında eski takımı Ajax'ın talip olduğu bildirildi. Hollanda devinin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'ın yıldızı için nabız yokladığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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