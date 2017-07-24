Hollanda ekibi Ajax, 25 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösteren Beşiktaşlı Ryan Babel için harekete geçti.

Kara Kartal'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel, geçen sezon elde edilen lig şampiyonluğuna önemli katkı sağlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 25 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli isme, başarılı futbolu sonrasında eski takımı Ajax'ın talip olduğu bildirildi. Hollanda devinin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'ın yıldızı için nabız yokladığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada