Volkan Demirel'den İlginç Sözler: Buruk Bir Sevinç Var
İmar Barışı Dışında Kalan Bölgeler Belli Oldu
Roberto Soldado Şaşkınlığını Gizleyemedi
Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Emekliye, Öğrenciye, Vergi Borcu Olana Müjde! Yasa Kabul Edildi
Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye Olay Gönderme!
Afrin'den Acı Haber Geldi: 1 Şehit 1 Yaralımız Var
Kocaman'dan Çok Ağır Sözler: Türk Sporunun Yozlaşmasının Baş Mimarları
Aykut Kocaman'dan Flaş Sözler: Elenmeyi Tercih Ederdim!
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı Dilekçesini İmzaladı
Bakan'dan Muhalefet İttifakına Sert Sözler: Erbakan Bunları Tokatlardı
Son Dakika! Ysk 100 Bin İmza İle Cumhurbaşkanı Olabilecek Adayları Açıkladı
Elif Jale Yeşilırmak'tan Büyük Başarı!
Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu
Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın
Başkan Resmen Açıkladı: Cengiz Attıkça Para Gelmeye Devam Ediyor
Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
Ünlü Mafya Lideri İstanbul'da Yakalandı!
Psg'nin Yıldızı Sezonu Kapattı!

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

RYAN BABEL'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu: Harika bir maç oynadık.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye Olay Gönderme!(9/10)5

Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta Ryan Babel, Twitter adresinden flaş bir paylaşımda bulundu.

Yarıda kalan derbinin ardından maçın kaldığı yerden devam edilme kararına tepki gösteren ve maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu, "Harika bir maç oynadık" tweeti paylaştı.

Babel'in tweeti kısa sürede büyük beğeni toplarken Beşiktaş taraftarları Babel'e destek mesajları gönderdi.

TWEETİ SİLDİ

Hollandalı futbolcu, attığı bu tweeti yarım saate yakın bir süre sonra sildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ryan  Babel  Den  Fenerbahçe  Ye  Olay  Gönderme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER