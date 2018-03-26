RYAN BABEL'E BÜYÜK ONUR: HOLLANDA'NIN EN İYİSİ
Hollanda basını Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'i milli takımın en iyi forveti olarak gösterdi.
2011 ve 2017 yılları arasında Hollanda Milli Takım forması giyemeyen Ryan Babel buna rağmen Portekiz ile oynanacak maçta forma giymesi halinde kadroda en çok oynamış futbolcu olacak.
Portekiz karşısında 48. milli maçına çıkacak Ryan Babel, 47 maçı bulunan Wijnaldum'u geride bırakacak. Hollanda basınına göre ise Babel, Hollanda'nın en iyi forvet opsiyonu. AD gazetesinin incelemesine göre Babel, forvet sıralamasında Bas Dost ve Luuk de Jong'un önünde yer alıyor.
"BABEL'İN FORVET OYNAMASI EN MANTIKLISI"
Portekiz ile oynanacak maçta Babel'in tek forvet oynaması gerektiğini savunan Hollanda basını, Babel'in formunun Dost ve Jong'un önünde olduğunu belirtirken Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu hakkında "Ayağında top tutmasını biliyor. En iyi bitirici değil ama çok etkili şutları var. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Monaco ve Porto'ya golü var. Babel'in milli takımda forvet oynaması en mantıklı çözüm." sözlerini kullandı.
"FORVET OLARAK GÖZÜKÜYORUM"
Babel ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hollanda'nın atak opsiyonları her zaman güçlü olmalı. Kağıt üzerinde ben forvet olarak gözüküyorum. Benim indirdiğim toplarla kanatlardan gelecek Depay ve Promes gibi hızlı oyuncular etkili olabilir" demişti.
Kaynak: haberinburada
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