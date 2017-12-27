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Ryan Donk: Hocamız nasıl bir efsane olduğunu gösterdi

RYAN DONK: HOCAMIZ NASIL BİR EFSANE OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Galatasaraylı Ryan Donk, Bucaspor maçından sonra, "Hocamız yeni geldi, ama gelir gelmez ne kadar büyük bir isim olduğunu, büyük bir efsane olduğunu bize gösterdi" dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Ryan Donk: Hocamız Nasıl Bir Efsane Olduğunu Gösterdi(10/10)6

Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelesinde 90 dakika forma giyen Ryan Donk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Hollandalı oyuncu, "Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde bir galibiyet almak, onları mutlu etmek önemliydi. Bu yılı galibiyetle kapatmak da önemliydi. 2. yarı biraz daha yavaş oynadık, ama tur açısından önemli bir skor elde ettik." ifadelerini kullandı.

"HOCAM İHTİYAÇ GÖRÜRSE İKİ POZİSYONDA DA OYNAYABİLİRİM"

Stoper de görev alan Donk, tercihinin ön libero olduğunu kaydederken, "Defansta da, önde de oynarım ama, benim tercihim ön libero. Hocam ihtiyaç görürse, iki pozisyonda da oynayabilirim." dedi.

Fatih Terim'in gelir gelmez etkisini gösterdiğini belirten Ryan Donk, "Hocamız yeni geldi, ama gelir gelmez ne kadar büyük bir isim olduğunu, büyük bir efsane olduğunu bize gösterdi. Umarım zamanla onun fikirlerine daha da iyi adapte olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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