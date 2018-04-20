S-400 TEHDİDİ SAVURAN ABD'DEN GERİ ADIM: DOĞRU KARARI TÜRKLER VERECEK
ABD Dışişleri'nin Türkiye'ye S-400 tehdidinin ardından Pentagon'dan sağduyulu açıklama geldi. Pentagon, "Türkler stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek" dedi.
ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi.
"TÜRKLER STRATEJİK ÇIKARLARINA GÖRE KARAR VERECEK"
Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" yanıtını verdi.
"VAZGEÇİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR MUSUNUZ?" SORUSU
White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz." diye yanıtladı.
ABD DIŞİŞLERİ TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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