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S-400'de İmza Aşamasına Gelindi
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S-400'de İmza Aşamasına Gelindi

S-400'DE İMZA AŞAMASINA GELİNDİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S-400 ile ilgili işlerin sona geldiğini, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyledi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : S-400'de İmza Aşamasına Gelindi(5/10)1

TBMM'de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, S-400 müzakereleriyle ilgili "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan herşey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor" dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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