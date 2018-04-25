Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi
Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!
Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
Kritik Görüşmede Gül'e Gizemli Ziyaret! Korumalar Görüntü Aldırmadı
Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak
Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti
2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi
Beşiktaş'ta Pepe Müjdesi! Dev Derbide Sahada Olacak
24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
Yıldırım'dan Gül'e Adaylık Uyarısı: Yaranamazsın!
Olaylı Derbinin Faturası Ağır Oldu! İşte Pfdk'nın Verdiği Cezalar
Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
İlk Gören Cansız Manken Sandı, Korkunç Gerçek Polis Gelince Anlaşıldı
Tolgay Arslan Derbi Kararına Tepki Gösterdi: Konuşursam Ceza Alırım
Beşiktaş Taraftarından Yönetime Mesaj: Sahaya Çıkma Taraftar Arkanda!
Ricardo Quaresma, Portekiz'de Diktatörlüğün Sona Ermesini Kutladı
Komisyondan Geçti! 20 Yeni Üniversite Kuruluyor

SAADET PARTİSİ, GÜL'ÜN ADAYLIĞINI OYLUYOR!


Saadet Partisi, Gül'ün adaylığını oyluyor!
Tarih : 25 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!(9/10)5

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti.Oylama devam ediyor.

TABANIN NABZINI ÖLÇMEK İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPTIRDI

Saadet Partisi Genel Bşakanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı.

"SAADET KART" ÜZERİNDEN OYLAMAYA KATILIM SAĞLANABİLİYOR

Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.

İşte oylamaya sunulan isimler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saadet  Partisi  Gül  Ün  Adaylığını  Oyluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER