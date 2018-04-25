SAADET PARTİSİ, GÜL'ÜN ADAYLIĞINI OYLUYOR!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için dört isim arasında bir oylama yaptırdı. Oylama, Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesi ardından gerçekleşti.Oylama devam ediyor.
TABANIN NABZINI ÖLÇMEK İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPTIRDI
Saadet Partisi Genel Bşakanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı.
"SAADET KART" ÜZERİNDEN OYLAMAYA KATILIM SAĞLANABİLİYOR
Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.
İşte oylamaya sunulan isimler:
Kaynak: haberinburada
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