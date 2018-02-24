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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kritik soruyu yanıtladı!

SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU KRİTİK SORUYU YANITLADI!

SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün adayları olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi: Tabi spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir.

Tarih : 24 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu Kritik Soruyu Yanıtladı!(5/10)1

Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' konulu konferansta açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin ' Abdullah Gül adayınız mı olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Karamollaoğlu ' Şu anda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne Başkanlık Divanımızda ne Genel İdare Kurulumuzda ne de İl Başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz' diye konuştu.

"BİZ KENDİ ADAYIMIZI KOYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ittifak ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "Bizde uyum kanunlarıyla, uyum süreciyle ilgili tekliflerimizi rapor haline getirdik. Bütün siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanına da bu tekliflerimizi ilettik. Bizim talep ettiğimiz bazı hususlar belki yerine getiriliyormuş intiba var ama 'muş' diyorum, çünkü temelde üzerinde durduğumuz konularda bir gelişme pek sağlanmadı. Sadece ittifak, yani kendi kimliklerini muhafaza ederek ittifak kurabiliyorlar. Bu olumlu gelişmedir esasi itibariyle. Tabi bunun da bazı iç konulara girildiğinde halledilmesi gereken konular var. Mesela biz barajın bütünüyle kaldırılmasının daha doğru olacağını, seçime giren partilerin hazineden bir yardım almalarını isabetli olacağını gündeme çeşitli vesilelerle getirmiştik, bu seferde getirdik. Şuanda bu konuda bizim düşüncelerimiz tam olarak maalesef bu tasarıya yansımış değil. Bize bir takım bilgileri iktidar partisi tarafından iletildi. Son günlerde belki bir takım bilgiler daha gelecek. Biz Meclis'te olmadığımız için görüşmelerde yer alamıyoruz. Sadece iktidarda ve muhalefette bulunan partilere kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ne kadar itibar edilir, onların takdirine kalmış bir konu. Ama ne olursa olsun, bu seçim döneminde en önemli hususlardan bir tanesi seçim güvenliğidir. Adalete güvenin tesisidir. Bu noktayı da biz geçmişte arz ettik. Olağanüstü halde seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bununda izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şuanda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklere etmiştik zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partilerde aday gösterebilirler" şeklinde konuştu.

"HER KESİMDEN OY ALABİLECEK BİR ADAY OLDUĞUNU TEST EDECEĞİZ, DENEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığını noktasında SP'nin adayının Abdullah Gül olacağı yönünde bir takım söylemlerin olduğunun hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi:

" Tabi spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şuanda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne Başkanlık Divanımızda ne Genel İdare Kurulumuzda ne de İl Başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz. Biz sadece 100 bin imzayı, daha doğrusu 300 ile 500 bin arasında bir imzayı toparlayabilmek için komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili karar alındığında çok kısa bir zamanda bu adayı belirleyeceğiz. Biz elbette önce kendi tabanımızda bir yoklama yapacağız, onun arkasında da Türkiye satında göstereceğimiz adayın her kesimden oy alabilecek bir aday olduğunu test edeceğiz, deneyeceğiz. İnşallah iyi bir netice alacağız buna inanıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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