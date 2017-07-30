SAADET PARTİSİ'NDEN YENİKAPI'DA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'
Saadet Partisi, Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkat çekmek için birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Büyük Kudüs Mitingi düzenliyor. Vatandaşların alana girişleri devam ediyor.
Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak.
KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI ALANLAR
Mitinge vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla gelmeye başladı. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.
Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
- Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
- 11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
- Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
- Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
- Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
- Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar