Trabzonspor Başkanı: Burak Yılmaz Transferi 2 Ağustos'a Kadar Yetişecek
Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren Abd Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki
Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
Fatih Terim: İstifa Etmedim, Tff Görevime Son Verdi
Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Saadet Partisi'nden Yenikapı'da 'büyük Kudüs Mitingi'
Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano: Teklif Gelince Düşünmedim Bile
Eski Erkek Arkadaşı, 17 Yaşındaki Kızı 6 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu
Beşiktaş Lens'le Anlaştı, Sunderland'le Pazarlık Yapıyor
Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
Kızını Ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında Ev İçin Öldürmüş!
35'lik Efsane, 2 Pasta Nefis Yazdı
Güvenlik Görevlisi Şortla Parka Gelen Kadına Bu Kıyafetle Burada Gezemezsin Dedi
Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı
Abd'li Dövüşçü Jones, Maçınta Rakibini Öldürmekten Beter Etti
Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü

SAADET PARTİSİ'NDEN YENİKAPI'DA 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'


Saadet Partisi'nden Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'
Tarih : 30 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Saadet Partisi'nden Yenikapı'da 'büyük Kudüs Mitingi'(9/10)5

Saadet Partisi, Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkat çekmek için birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Büyük Kudüs Mitingi düzenliyor. Vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI ALANLAR

Mitinge vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla gelmeye başladı. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.

Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saadet  Partisi  Nden  Yenikapı  Da    Büyük  Kudüs  Mitingi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER