Saadet Partisi, Mescid-i Aksa'da yaşananlara dikkat çekmek için birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Büyük Kudüs Mitingi düzenliyor. Vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN AYRI ALANLAR

Mitinge vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla gelmeye başladı. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.

Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kaynak: haberinburada