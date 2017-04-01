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saadet partisi'ni isyan ettiren olay

SAADET PARTİSİ'Nİ İSYAN ETTİREN OLAY

Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu binaya asılan 'Evet' pankartı indirildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Saadet Partisi'ni İsyan Ettiren Olay(6/10)5


Zeytinburnu'nda bulunan Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezine vinçle akşam saatlerinde 'Evet' pankartı asıldı. Parti tabelasının hemen altından asılan 'Evet' pankartını gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartı indirmesini istedi. Partililerin tepkisiyle karşılan vinç görevlisi asılı olan 'Evet' pankartını indirdi. Pankartın indirilme anı ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.



 



kaynak:hürriyet








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