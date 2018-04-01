Bir iş yerinde çalışan bekçi görevi olan saati kurmayı unutunca tazminatsız işten çıkarıldı. İşe iade davası açan bekçi mahkemeden de olumsuz kararla döndü. Ancak Yargıtay cezayı yüksek buldu.

Uzun süredir bir şirkette bekçilik yapan çalışan, görevi gereği saati kurması gerekmesine rağmen, unutkan bekçi bu görevini ihmal edip gecikmeli kurunca işveren önce kendisine 1 yevmiye ücret kesimi cezası verdi. Ancak şaşkın bekçi, 1 gün boyunca saati kurmayı tamamen unutunca bir de bir gün işyerine de gecikince işveren bekçiyi tazminatsız işten çıkardı.

MAHKEME İŞVERENİ HAKLI BULDU

İşten çıkarılan işçi işe iade davası açtı.Ancak Yerel Mahkeme işvereni haklı bularak, işe iade talebini reddetti.

YARGITAY CEZAYI AĞIR BULDU

Kararı temyiz eden bekçiye sevindirici haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden geldi.

Yargıtay, şaşkın bekçinin işe yalnızca 1 gün geç gelmesine hoşgörüyle yaklaşarak, birkaç kez de 3-5 dakika saati geç kuran işçinin işten tazminatsız çıkarılmasını haksız buldu.

SGK Rehberi'nin haberine göre, işçinin davranışı ile verilen ceza arasında bir oranın bulunması gerektiğine dikkat çeken Yüksek Mahkeme kararında, bu ilkeden hareketle işyerinde bekçi olarak çalışırken üç-beş dakika gecikme ile saati kurduğu gerekçesiyle iş akdinin feshi yoluna gidilmesi ağır bir ceza niteliği taşıyacağı için ihbar ve kıdem tazminatlarına hükmedilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada