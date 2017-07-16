15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde 81 ildeki toplam 90 bin camiden 16 Temmuz saat 00.13'ten itibaren sela sesleri yükseldi. Ayrıca gece boyu tüm cami minarelerinin ışıkları ve mahyalar yakıldı.

İLK SELA KOCATEPE CAMİİ'NDE OKUNMUŞTU

Hatırlanacağı gibi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'deki tüm camilerden gece boyu selalar okunmuştu. İhanet gecesinde ilk sela saat 00.13'te Ankara Kocatepe Camii'nde okundu.

Kaynak: haberinburada