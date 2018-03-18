SABAH İŞ, AKŞAM HÜCRE! ULTRA LÜKS BİR KAYAK MERKEZİ DEĞİL, DÜNYANIN EN MODERN HAPİSHANESİ
Grönland'da inşa edilen ve 2019'da hizmete girecek olan hapishane, oldukça lüks tasarımıyla modern bir tatil köyünü andırıyor.
Grönland'da inşa edilen hapishane, ultra modern bir kayak merkezine benziyor. Ny Anstalt isimli hapishane görenleri hayrete düşürüyor.
GÜNDÜZ İŞE GİDİYORLAR
86.000 metrekarelik komplekste 40 kapalı hücre, 36 açık mahkum bulunuyor. Açık kısımda kalan mahkumlar gündüz şehre iniyor, işe gidip para kazanıyor, akşamları ise hapishaneye geri dönebilecek.
TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Hapishanenin tasarlanması için yarışma düzenlendi. Ny Anstalt, ülkenin başkenti Nuuk'ta bulunuyor ve 2019'da açılacak.
KAPALI HÜCRELER 130 METREKARE
Ultra lüks hapishanenin amacının, daha insancıl cezaevlerindeki mahkumların topluma geri döndüklerinde tecrit edilmiş olmamaları olarak açıklandı. Kapalı hücrelerin 130 metrekare olduğu hapishanede mahkumlar için ortamı daha az travmatik hale getirmek amacıyla bolca cam kullanıldı.
SOSYALLEŞME ALANLARI VAR
Ny Anstalt içinde, mahkumlar için sosyalleşmek için ortak alanlar ve mutfaklar var. Ayrıca kompleksin içinde bir spor merkezi, bir kütüphane ve bir kilise var.
MANZARASI HARİKA
Hapishanenin mimarı Thomas Ruus Christensen, Ny Anstalt için şöyle konuştu: "Hapishaneden kaçamazsınız çünkü etrafı büyük bir duvarla çevrili ancak manzaraya bakıp aklınızı kaçabilirsiniz"
Kaynak: haberinburada
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