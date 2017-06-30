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sabah saatlerindeki baş ağrınızı dikkate alın

SABAH SAATLERİNDEKİ BAŞ AĞRINIZI DİKKATE ALIN

İş ve sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen baş ağrısının pek çok sebebi olabilir. Uykusuzluk, fazla uyumak veya yüksek tansiyon baş ağrısına neden olur

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:47
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Düzenli ve yeterli uyku, insan sağlığı için son derece önemlidir. Yeteri kadar ve kaliteli bir uyku uyuyamıyorsanız, takip eden gününüz çok zor geçecek demektir. En yanlış zamanlarda uyuyakalmak, konsantrasyon bozuklukları ve asabiyet; yeteri kadar uyuyamayanların gün boyu yaşadıkları sıkıntılardan sadece birkaçıdır.

Uyku bozuklukları; gece uyuyamama, çok uyuma ve gece uyuyamayıp gündüz uyuma olmak üzere üç grupta toplanır. Elbette bu üç grup sadece birer ana başlıktır ve sebepleri birbirinden çok farklı olabilir. Uyku bozukluklarında en sık şikayet edilen konu, baş ağrısıdır.

Baş ağrısı sosyal hayatı etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Öyle ki bazen ilaçlarla dahi önlenemeyebilir. Dikkate alınmaması halinde, migren başta olmak üzere pek çok hastalığı beraberinde getirebilir.

Özellikle sabahları baş ağrısıyla uyanıyor ya da uyandıktan çok kısa bir süre sonra başınız ağrıyorsa, nedenlerine bakmak gerekir. Gürültü gibi kontrolünüz altında olmayan etkenler ağrınızı tetikleyebileceği gibi fizyolojik tetikleyiciler de baş ağrısına sebep olabilir.



 



kaynak:sabah








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