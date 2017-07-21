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Sabancı Ailesi’nden bir hisse satışı daha

SABANCI AİLESİ’NDEN BİR HİSSE SATIŞI DAHA

1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Sabancı Ailesi’Nden Bir Hisse Satışı Daha(10/10)6

1998'de vefat eden Hacı Sabancı'nın eşi Özcan Sabancı, Sabancı Holding'teki 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Sabancı ailesi 24 Mayıs'ta da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde hisse satışında bulunmuştu.



SATILACAK HİSSELER YÜZDE 2,5 PAYA DENK GELİYOR



Sabancı Holding hisse satışına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) açıklaması KAP'ta yer aldı. Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding'de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.



Sabancı Holding hisseleri saat 16.35'te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem gördü. Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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