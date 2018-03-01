SABANCILARIN EN ÇAPKINININ ZOR ANLARI! KIZLARLA KÖŞE KAPMACA OYNADI
Yaşadığı aşklarla sürekli gündeme gelen Hakan Sabancı, gittiği bir mekanda eski sevgilileriyle karşılaştı. Sabancı ve kızlar gece boyu göz göze gelmemek için köşe kapmaca oynadı.
Hakan Sabancı sıkı dostu David Nahmiyas ile önceki akşam Bebek'te bir kozmetik markasının düzenlediği partiye katıldı. Sabancı, eski sevgilileriyle pişti oldu.
ELİZ SAKUÇOĞLU HAKAN SABANCI'YI GÖZ HAPSİNE ALDI
Gecede Hakan Sabancı'nın Eylül 2017'de kısa süre flört ettiği Eliz Sakuçoğlu ve geçen Ocak'ta adının aşk dedikosuna karıştığı manken Irmak Atuk vardı. Hal böyle olunca soğuk rüzgarlar esti. Hakan Sabancı iki güzelle de yan yanyana gelmemeye özen gösterdi. İddiaya göre; Eliz Sakuçoğlu'nun göz hapsine aldığı Hakan Sabancı sonunda arkadaşı ile partiden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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