SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI, 31 MİLYON YOLCUYLA REKOR KIRDI
Geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihinde ilk kez 31 milyon yolcu sayısına ulaştı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 29,6 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanı dün itibarıyla 31 milyonuncu yolcusunu törenle karşıladı.
31 MİLYON YOLCU GELDİ
Pegasus Havayolları'na ait Zürih uçuşuyla İstanbul'a ailesi ile birlikte gelen Muzaffer Yücel havalimanı terminalinden geçen 31 milyonuncu yolcu oldu. Yücel için uçaktan indikten sonra bir tören ve törenin ardından kokteyl düzenlendi.
Törene İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmeci şirketi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Che Azmi Bin Murad, havalimanı protokolü, Pegasus ve İSG'nin yöneticileri katıldı.
31 MİLYONUNCU YOLCUYA HEDİYE BİLET
Törende 31 milyonuncu yolcu Muzaffer Yücel ve ailesine, önce İSG ve Pegasus yöneticileri tarafından uçak kapısında çiçek takdim edildi. Ardından kokteyl alanına geçen Yücel ailesine, İSG tarafından İstanbul Shangri La Bosphorus Otel'de bir gece ücretsiz konaklama imkanı sunan bir hediye verildi. Pegasus Havayolları yetkilileri de 31 milyonuncu yolcuya ücretsiz uçak bileti armağan etti.
Kaynak: haberinburada
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