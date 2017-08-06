General Motors, 800 Bin Aracını Geri Çağırdı
Bursa'da Bir Girişimci İlk Yaban Mersini Bahçesini Kurdu
İkinci El Araç Piyasasında Talep Yoğun, Fiyatlar Yüksek
Trabzonspor, Burak Yılmaz Transferini Kap'a Bildirdi
Buzdolabını Kuluçka Makinesine Dönüştürdü
Bakan Arslan: Atatürk Havalimanı, İstanbul'a Nefes Aldıran Bir Alan Olacak
Beşiktaş, Jeremain Lens'in Transferini Come To Beşiktaş Videosuyla Duyurdu
İntihar Girişimini Çay İçerek İzlediler
Korsan Fatura Ödeme Merkezleri Yılda 20 Milyon Tl'yi Cebe İndiriyor
O Ses Türkiye Yarışmacısı Gökçe Özgül, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu
Şemdinli'de Çatışma: 1 Özel Harekat Polisi Şehit
Sürücüsü Beyin Kanaması Geçiren Otobüs Şarampole İndi: 29 Yaralı
Bakan Eroğlu: Bal Üretmek İsteyene Para Da Arazi De Devletten
Tkdk, 200 Kişiyi İşe Alacak
Yerli Baron, Çakma Breaking Bad Çıktı
Genç Zeynep, Neden Sizi Seçmeliyiz Sorusunu Yanıtladı, Yale'den 1 Milyon Tl'lik Burs Kaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ında Yolcu Kapma Kavgası: 5 Yaralı
1,5 Saat Uğraşıp Yakaladılar! Ağzı Kediden Büyük
Sivas'taki Toplu Açılış Töreninde Başbakan'ın Daveti Üzerine Gül, Kürsüye Çıktı
Erdoğan, Nikah Şahitliğini Yaptığı Çiftten 5 Çocuk Sözü Aldı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ında Yolcu Kapma Kavgası: 5 Yaralı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'INDA YOLCU KAPMA KAVGASI: 5 YARALI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taşımacılık yapan 2 firma çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle kavgası çıktı. Kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : Sabiha Gökçen Havalimanı'ında Yolcu Kapma Kavgası: 5 Yaralı(5/10)1

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova'ya taşımacılık yapan 2 firma çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle kavgası çıktı. Kavgada 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar geliş terminalinin 20 metre yakınında saat 01.30'da meydana geldi. İddiya göre havalimanından karayolu ile İzmit-Adapazarı-Bursa-Yalova'ya taşımacılık yapan 2 firmanın çalışanları arasında yolcu kapma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma her iki firmadan yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan 5 kişi bıçakla yaralandı. Kavgaya ilk önce havalimanı polisleri, güvenlik nedeniyle havalimanında bekleyen çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Yaralılar için olay yerine ambulans çağırılırken, polis çok sayıda şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltındakinleri götürecek polis araçlarının beklendiği sırada kavga edenler arasında tekrar çıkan tartışmanın büyümesini polis engelledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından çevvik kuvvet polisleri bölgede tedbir amaçlı olarak güvenlik önlemi aldı.

FİRMALARDAN BİRİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI KONUŞTU

Havalimanı Polis Merkezi'ne bilgi almak amacıyla gelen firmalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp olayla ilgili 7 yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet verdiklerini ifade ederek, "Son birkaç yıldır Sabiha Gökçen Havalimanı'nda potansiyelin artmasıyla legal olmayan firmalar buralarda taşımacılık yapmaya çalıştılar. Gerekli yasal uyarılara rağmen hala hazırda görevleri olmayan hiçbir GBT'si hiçbir SSK'sı olmayan yani çalışmaya uygun olmayan insanlar buralarda tabiri caizse 'hanutçu' olarak adlandırılan insanlarla buradan legal olmayan taşımacılık yaparak bir rant elde etmeye çalışıyorlar. Bugün de 20-30 tane insan personellerimize saldırıyorlar. Elimizden yolcularımızı alıyorlar. Arkadaşlarımıza yine saldırmışlar. Onlar da kendilerini müdafaa etmeye çalışmışlar. Bir arbede çıkmış bildiğim kadarıyla 4-5 yaralı var. Hafif yaralı arkadaşlar. Ama bunları gerektirecek bir durum yok. Gerekli yasal belgeleri olması gerekiyor. Çalışma izin belgeleri olması gerekiyor. Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanına bu zamana kadar böyle şeyler olmadı. Ama son bir yıldır taksicilerle, minibüsçü kavgalarıyla geçiyor. Biz de üzülüyoruz. Biz yasal işimizi yapan bir firmayız. İşimizin başındayız" dedi.Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sabiha  Gökçen  Havalimanı  Inda  Yolcu  Kapma  Kavgası  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER