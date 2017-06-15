

15 yıl boyunca formasını giydiği Sarı-Kırmızılı kulüpte futbolu bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek, "Benim hep bir hayalim vardı. O da burada başlayıp, burada bitirmekti. Hayallerimi çaldılar!



2 sene daha oynayıp futbol hayatıma nokta koymayı planlıyordum. Yönetim bana otur dese oturur, oyna dese oynardım. Verilen sözler vardı bana. Ancak ne olduysa son 1 haftada tutulmadı. Açıkçası Galatasaray'dan ayrılacağım için çok mutsuzum" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah