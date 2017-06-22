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sabri sarıoğlu: karar vermedim!

SABRİ SARIOĞLU: KARAR VERMEDİM!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun menajeri ile görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söyledi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:11
Puan Ver : Sabri Sarıoğlu: Karar Vermedim!(5/10)4


Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu'nun menajeri ile görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söyledi. Sabri ise dün, "Ailem ile oturup karar vereceğiz. Çok sayıda teklif var. Henüz kimseyle görüşmedim" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sabri  Sarıoğlu  Karar  Vermedim    haber

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